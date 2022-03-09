求職者面試時，會遇到面試官各種提問，考驗應變能力，一名男網友表示，找工作面試時，最常碰到的問題是「你願意配合公司加班嗎？」令他不知怎麼答覆，疑問曝光後，鄉民也分享最佳答案範例，「當然願意加班，但會先提升自己的工作效率，避免加班」。

原PO於PTT八卦板指出，最近在找尋新工作，面試時幾乎都會被問，「你願意配合公司加班嗎？」讓他不知如何回應，更天真的以為，加班頂多就是一個小時，沒想到聽到有人加班兩個小時，且兩小時的時數還算少，令他煩惱地求問「被雇主問配合加班該怎麼回？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「有時候不知道面試官、雇主問這個問題的心態，是希望求職者拒絕嗎」、「這根本只能回願意加班吧」、「這題是單一選項，回答不願意根本死路一條」、「回他公司就是我家，我願意加班」、「面試時帶睡袋，說公司就是我的家」。

留言中有不少人也分享經驗，「我在面試時跟面試官說『比起能否配合加班，應該先提升自己的工作效率避免加班』，面試官說回答得很好，然後就offer get」、「我當初回覆對方，來公司就是要賺錢，加班費照算當然願意啊！最後有錄取，千萬不要說可配合，這回覆最笨」、「願意，但加班費用要算，而且有狀況能拒絕加班」。