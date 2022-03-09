藝人大S（徐熙媛）與汪小菲才剛結束10年婚姻，昨（8）日便對外宣布與20多年前的舊愛「酷龍」具俊曄再婚，消息一出轟動全亞洲。除了許多粉絲紛紛送上祝福外，具俊曄的身家背景也一併被挖出，而一名嫁到南韓的台灣部落客Fion便透露，具俊曄曾在節目中公開自己所居住的豪宅，不僅視野遼闊、環境清幽，附近也有不少名人居住，讓網友們大開眼界。

具俊曄在節目中曾公開位於漢南洞、三房三衛浴的高級公寓「UN Village」，室內除了權狀103坪的遼闊空間外，窗戶一看出去就是漢江美景，而且該區面向江南、背靠南山、風水位置極佳，雖是連接江南與江北之間的交通樞紐，卻只有一個出入口，住戶管理相當嚴格，有著高度的隱密性，因此像是BIGBANG的太陽夫婦以及T.O.P、GD、宋慧喬、防彈少年團成員、李鍾碩、申敏兒、李英愛、孫淡妃等名人都在這裡置產居住，可說是名人大本營。

另外，「UN Village」於2020年的成交價為一戶29億韓幣（約新台幣6652萬元），現在勢必又上漲不少，也讓具俊曄的身價持續攀升。

Fion曾在影片中公開UN Village豪宅外觀。（圖／[email protected] 韓國主婦Fion 대만댁 피욘）

而孝順的具俊曄過去雖有一段時間沒跟媽媽居住，但買下豪宅後便將媽媽接過來，母子之間互相照應，而熱愛打扮的他還有多個更衣間，裡面擺滿了滿滿的衣服及配件，若是將來想將大S及孩子接過來一同居住，大S除了要面對有文化差異的南韓婆婆外，也得思考空間該如何分配。