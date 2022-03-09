緯軟(4953)2021年每股盈餘6.91元，創下次高表現，董事會通過2021年度盈餘分派案，每股將配發現金股利4.6元，股息配發率67％；以昨日收盤價84.8元計算，現金殖利率5.42％。緯軟預計於5月26日召開股東會，並辦理董事(含獨立董事)全面改選。

緯軟2021年營收為61.78億元，年增21％，創歷史新高，在營收高速成長帶動下，營業利益4.60億元、本期淨利4.56億元，每股盈餘6.91元，均創下歷年次高。

此外，今年2月營收為5.75億元，累計前2月營收為11.74億元。儘管適逢春節假期工作天數減少，2月營收月減4.03％，但營收表現依舊強勁，單月及累計合併營收分別年增34％及32％，持續刷新歷年同期新高。3月起工作天數恢復正常，營收將重回成長軌道，第一季營收有機會挑戰歷史新高。

展望2022年，數位轉型及新興科技的應用需求日增，資訊服務產業將以前所未見的速度發展，營收成長能見度相當高，公司樂觀預期2022年營收增長趨勢的延續。緯軟在2022年將以擴大規模為首要策略目標，面對獲利的結構性調整及人才市場的競爭，將持續厚植技術實力及提升管理效益，加強獲利能力的穩定性，力求營收獲利雙成長。