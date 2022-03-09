2021年疫情影響，全球供應鏈物流需求大幅增加，台驊投控(2636)營運表現再度攀高，全年合併營收達360.4億元，年增138％；營業毛利81.26億元，年增229％，毛利率22.54％，稅後淨利40.17億元，年增604％，每股盈餘達30.03元，其中屬於本業部分每股為24.3元，業外投資收益每股貢獻5.73元，營收及獲利均創下歷史新高。董事會通過分配現金股利13元，現金股利發放率為43％，以昨日收盤價150元計算，現金殖利率為8.7％，此外，董事會授權董事長在新台幣5億元內購置不動產。

台驊2021年底每股淨值從27.4元大幅提升至76.5元，主要過去以私募及參與現增取得的陽明股票，基於長期投資原則，在帳務處理歸屬在其他綜合損益評價(OCI)，並未列入當期損益評價，該評價金額從3.26億元增加至14.65億元所致。

2021年台驊海運業務佔營收比重為71％，歐美線比重超過7成，受惠全球航線運價均大幅調漲，毛利貢獻度高達66.52億元，年增396％。

空運業務因為疫情導致客載減少，影響客機機腹載貨供給量。但各國實施寬鬆貨幣政策與各項紓困方案，推動經濟復甦、帶動防疫物資及民生用品等需求，再加上疫苗施打率普及化，各國經濟活動逐漸解封重啟，讓貨物訂艙需求熱絡，運價高檔支撐，全年毛利8.62億元，年增22％。

中歐/中俄鐵路業務，由於海運及空運市場艙位供給面臨嚴重短缺，原透過海空運輸貨物大量轉單至中歐/中俄鐵路，2021年中歐鐵路運價與海運相當，全年貨量成長近3成，毛利貢獻1.91億元，年增164％。

內貿物流在大陸政府以政策強力驅動，擴大建設基礎設施、電子產品製造及出口，鼓勵內需消費、電商網路和電動車產業，在需求強勁反彈下，帶動進口、報關、倉儲及運輸業務成長，全年毛利4.21億元，年增22％。

以地區別來看，大陸地區營收年成長143％；東南亞地區受惠於中美貿易戰供應鏈產地移轉，又受到艙位供需失衡造成全航線運價爆發式倍增等因素，營收年增157％；台灣地區因為台商回台生產及亞洲區間供應鏈物流活動增長，年增107％。