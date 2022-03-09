歐冠足球賽事正精采進行中，目前已來到激烈的16強，今天德國強權拜仁慕尼黑於主場對上奧地利薩爾斯堡，終場以7：1狂勝對手，新科世界足球先生萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)大殺四方，11分鐘內就踢進3球，從比賽開始算起也只花了23分鐘，展現個人強勁實力，率隊順利晉級8強。

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⚽️⚽️⚽️8⃣ Lionel Messi

⚽️⚽️⚽️8⃣ Cristiano Ronaldo

⚽️⚽️⚽️5⃣ Robert Lewandowski#UCL pic.twitter.com/1meM9VhpXI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2022

萊萬多夫斯基最近除了在場上表現受人矚目，場外一舉一動也牽動體壇，之前由於波蘭和俄羅斯在世界盃附加賽排在同組，萊萬多夫斯基喊話拒絕和對方比賽，此外他也因政治因素，與原本合作的大陸廠商華為解約，預估將損失5百萬歐元(約台幣1.5億)。

種種言行都明顯表態反制俄羅斯，但他並未因場外風波影響到場上表現，在今天的比賽中展現當今足壇一哥的水準，11分鐘就狂進3球，比賽開始後花23分鐘，創下歐冠史上第3快紀錄，也幫助球隊在上半場就取得4：0絕對領先，而此戰已經是他歐冠生涯第5度上演帽子戲法了。

此外萊萬多夫斯基在本屆歐冠賽事已狂進12球，高居射手榜第1位置，可見他發揮相當穩定，完全展現世界足球先生實力。萊萬多夫斯基今年33歲，是波蘭國家隊指標人物，也是德甲拜仁不動主力，年初憑藉超強實力擊敗梅西、C.羅納多(Cristiano Ronaldo)等強敵奪下世界足球先生美名。