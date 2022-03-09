總統蔡英文刊出一盆藍黃漸層色的蘭花照，直呼「台灣的蘭花就是烏克蘭！」（圖／取自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

俄烏戰爭邁入第14天，台灣加入西方各國聲援烏克蘭行列。總統蔡英文8日也貼出一盆藍黃漸層色的蘭花照，直呼「台灣的蘭花就是烏克蘭！」蔡指出，她把這盆花放在總統府的公東廳，表達台灣對烏克蘭的相挺。此文獲得約5萬個讚，但也有不少網友看法岐異，其中有人對此舉大表認同，也有人痛批蔡應把心思拿來關心台灣缺電問題。

蔡英文8日在臉書發文，刊出多張藍黃漸層色的蘭花照片表示，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，多年來吸引國內外許多買家共襄盛舉，此次推出了烏克蘭國旗色調的蘭花，這是利用最新的奈米科技噴染雪白色蘭花而成，這項技術不會對花卉造成影響，還能延長花期，除了非常美麗，更表達台灣對烏克蘭的相挺。

蔡英文指出，她要感謝國人都很關心烏克蘭的情形，紛紛提供物資及捐款，她也要感謝農委會主委陳吉仲和台灣蘭花產銷發展協會，送來美麗的蘭花。蔡並附上賑災基金會的烏克蘭專戶，鼓勵大家以實際行動協助烏克蘭。

此文獲得約5萬個讚、超過2700則留言與近1500次分享，反應熱烈。但留言下方的網友卻分成兩派，一派盛讚蔡英文的行為：「台灣蘭花是世界都關注的，烏克蘭加油」、「台灣農民一級棒，烏克蘭加油」、「總統好暖心」；一派則對蔡的行為極不認同：「有空關心遠在天邊的烏克蘭，還不如好好關心你在南部的死忠仔們，永康停電多少次了？今天岡山又停電，我真替你的死忠仔感到悲哀」、「就算如此，死忠還是一樣瘋狂支持」、「腦死的人叫不醒，人家處在戰火顛沛中，我們的政客只會蹭熱度，毫無作為可言，死忠的繼續挺吧！」