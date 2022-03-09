捷運上下行兩個電扶梯中間會隔著一個銀色空間，這條長形空間每隔一段距離就會有一個長方形的突起物，但鮮有人知道這個突起物的用途，台北捷運說，成龍的電影中常會出現演員從電扶梯中間的區域滑行而下，為了防止模仿行為因此設置了長方形的防滑行裝置，而且還可以避免乘客不小心掉落的物品直接滑落底部。

北捷昨（8日）在臉書PO出一則冷知識測驗，詢問網友是否知道上下行兩個電扶梯中間區域的突起物是什麼？並提供了兩個選項，一是電扶梯防滑行裝置，另一個是電扶梯廣播喇叭，貼文引起討論，其他還有網友猜測是擴音器、安裝檢修孔等。

北捷小編隨後在留言區解答，這是電扶梯防滑行裝置，相信大家一定都看過成龍的動作電影，片中演員們常會從兩條電扶梯中間的扶手蓋板滑行而下，看起來帥氣但其實相當危險，為防止這樣的危險動作，因此在電扶梯的扶手蓋板上每隔一段距離就加裝一個突起物，除了可以避免被當作溜滑梯外，還可以防止乘客不小心掉落的物品直接滑到底部發生危險。

網友們得知答案後紛紛表示，「滑下來會頂到那邊，太可怕了，這是一個酷刑裝置」、「阻擋成龍來台拍戲」、「絕子絕孫用的」、「不得不說每次搭電梯我都在想哪一天我真的很想這樣滑下去，謝謝捷運的裝置一直阻止我的想法」、「這是為了阻止屁孩們把他當溜滑梯滑下去的裝置，一旦滑下去就會有蛋蛋的哀傷」。