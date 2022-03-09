和潤企業(6592)110年財報締造五個新猷，擬配發4.2元現金股利，現金殖利率達3.78%，2月、前2月營收年增皆雙位數，今年業績續拚雙位數成長。汽車金融雙雄的裕融(9941)前2月營收55.01億元，年增10.37%，單月獲利年增56.2%，EPS達2.74元，較去年1.72元成長。

台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)公佈110年全年經會計師核閱後財報，合併保有資產逾2015億元，年增26.8%，合併營收179.5億元，年增22.5%，合併稅後淨利35.3億元，年增26.4%，稅後EPS 6.10元，較前年5.01元成長，年增21.8%。不論保有資產、營收、獲利、每股盈餘皆創歷史新高紀錄。至於今年股利政策，經董事會決議派發4.2元現金股利，年增20.0%。以周三收盤價111元計算，現金殖利率達3.78%。董事會也決議於6月23日召開111年股東常會，地點位於新北市新莊區明中街10號(和泰汽車股份有限公司新莊綜合園區)。

另111年自結2月份合併營收15.97億元，月減10.64%、年增22.85%，累計前兩個月合併營收33.85億元，年增25.76%，也皆有雙位數成長。

展望今年，雖有通膨升息隱憂、缺車陰霾等因素，但在汰舊換新政策延長、台商回流投資、綠能商機等利多因素下，消費金融、企業金融動能穩中向好，今年業績目標將續拚雙位數成長，本身業務範疇也將朝多角化發展，降低多變環境所帶來的營運風險。和潤企業也將於3月21日(一)受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會，說明110年營運成果與未來展望。

和潤企業去年底董事會議通過設立子公司，為和潤電能股份有限公司，公司持有新設立80%，交易單位數量8000萬股，每股10元，交易總金額8億元。其取得之具體目的為經營業務需求。

汽車金融雙雄的裕融(9941)111年2月自結合併損益，2月營收25.57億元，年增8.95%、月減13.14%，稅前盈餘7.392億元，稅後盈餘5.771億元，歸屬母公司股東獲利5.553億元，EPS達1.41元。前2月營收55.01億元，年增10.37%，稅前盈餘14.481億元，稅後盈餘11.276億元，歸屬母公司股東獲利10.796億元，年增56.2%，EPS達2.74元，較去年1.72元成長。