麥當勞將加入各大品牌對俄羅斯侵略烏克蘭制裁 暫時關閉全俄850家餐廳

在針對俄羅斯入侵烏克蘭一事沉默多日、以及面臨輿論壓力下，麥當勞、星巴克、可口可樂等美國品牌昨（8）日宣布，暫停在俄羅斯銷售。

《紐約時報》（New York Times）報導，深耕俄羅斯市場30年的麥當勞昨日率先開槍，宣布不分直營店及加盟店，850間俄羅斯分店全部暫停營業。

McDonald’s says it will temporarily close hundreds of restaurants, joining a long list of companies leaving Russia over its attack on Ukraine. https://t.co/udWdbxfPqb — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 8, 2022

星巴克隨後立即跟進，宣布當地130間分店將立即關閉；後續可口可樂也跟進。

當天稍晚，百事公司（PepsiCo）宣布將在俄羅斯停售包括「七喜」（7UP）等汽水產品，不過出於部分人道因素，包括讓2萬名工廠員工及4萬名農場工人不致於失業，百事公司仍會持續生產牛奶、乳製品、嬰兒奶粉及其他食品等業務。

麥當勞於1990年在俄羅斯首都莫斯科開設第一間分店，成為俄羅斯當地西方文化的象徵。麥當勞執行長坎普辛斯基（Chris Kempczinski）發布聲明表示，「66年來，我們秉持著有麥當勞在的地方，社區會更好的信念營運。」他說麥當勞在俄羅斯有6.2萬名員工，以及當地數百間供應商及夥伴，每天服務數百萬俄羅斯客人。

投資人及網友近期不斷對速食業者等施壓，要求這些品牌撤出俄羅斯，這些企業因遲遲未有行動備受批評。

全球最大、也最富影響力投資人之一的紐約州退休基金負責人迪那波里（Thomas P. Dinapoli）說，在俄羅斯做生意的企業需要認真考慮，是否值得冒這風險。他讚揚那些採取正確措施，並暫停在俄羅斯運營的公司。

不過麥當勞說，它會像對烏克蘭員工一樣，繼續付薪水給在俄羅斯的員工。

此外，連鎖咖啡星巴克（Starbucks）說，它在俄羅斯的加盟夥伴會提供「支援」給在俄羅斯的近2,000名員工。