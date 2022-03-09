小編今天（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。俄烏大戰引爆流動性風險隱憂，外資連五日大賣台股1,982億元，多殺多賣壓大舉出籠，信用交易融資餘額8日大減67.5億元，創近七個月來新高。法人表示，台股深陷「內憂外患」，外有主權基金大賣台積電，內有融資追繳的賣壓出籠，若俄烏戰事拉長恐不利股市，台股融資追繳令將萬箭齊發。

【1】台股多殺多 融資追繳令來了

8日台股信用交易融資餘額下滑至2,622.99億元，融資維持率快速滑落至152.41％，融券餘額減少1.62萬張至39.71萬張，跌破40萬張整數關卡。其中，高達50檔個股融資維持率低於130％，包括富邦媒、立積、耀登及尼得科超眾等高價股都名列其中，券商指出，雖然融資追繳採整戶維持率計算，但3月來台股跌勢太凶，券商除了緊盯客戶融資維持率，也會關注違約交割情形。

【2】熱錢大逃殺 台幣匯率貶近11個月新低

俄烏戰火未停歇，美股繼續領頭下殺，主要股市全綠，台股連二日重摔911點，外資也仍賣股落跑，拖累新台幣貶勢延續，8日終場收在28.362元的近11個月新低，單日貶值1.12角，總成交量26.65億美元。市場預估，8日外資匯出量至少15億美元，顯示這波外資不僅賣股，資金也確實有流出之勢。

【3】俄烏若降溫 全球股市看漲15％

俄羅斯軍隊於2022年2月24日入侵烏克蘭。瑞士百達資產管理近日發表對俄烏衝突的三大預測：降溫、衝突延續和深化危機，其中「降溫」機率最大、達50％，在這種情況下，企業獲利成長會有10％，那全球股市到今年底可能上漲15％。

【4】鎳礦巨頭恐慘虧120億美元 鎳價狂飆 青山控股遭軋空

在倫敦金屬交易所（LME）鎳價暴漲之際，市場盛傳由於俄羅斯鎳被歐美制裁，因此無法交割，使得全球最大鎳及不銹鋼生產商中國青山控股的20萬噸鎳空單可能交不出現貨。據傳國際礦業巨頭嘉能可（Glencore）趁機在LME抬升鎳價，軋空青山控股，並劍指其印尼鎳礦60％股權。

【5】美若禁運俄石油 俄放話油價恐飆至300美元

美國即將宣布對俄羅斯石油實施禁運，歐洲則尚在討論中，俄羅斯官員警告，倘若西方國家切斷俄羅斯的能源供應來源，油價可能飆升至每桶300美元，並揚言俄國可能關閉輸往德國的主要天然氣管線。專家亦表示，俄國油氣難以完全被取代。