泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo），上個月不慎墜河溺斃，驗屍報告出爐發現大腿有被割傷的傷口，讓母親堅稱「絕對不可能是意外」，不過最近有段影片在網路瘋傳，只見溺水的Tangmo向船上友人求救時卻被推開，讓網友砲轟：「根本是故意的」。

根據外媒報導，Tangmo落水之後，一度捉住綁在船尾的白色物體，試圖藉此爬上船保住小命，不過友人見狀不僅未及時搭救，反倒一把扯下能讓Tangmo能從鬼門關逃開的活命工具，並且冷血在船上看著她在水中痛苦掙扎，最後只見Tangmo氣力用盡沉入水底，影片流出後讓網友怒斥：「根本就是故意推她下水」，對此，警方表示由於畫面模糊，仍得確認影片真偽及該人真實身份。

Tangmo落水影片疑曝光，不過警方表示畫面模糊仍得確認真偽。（tiktok）

不過原本難已接受愛女死訊，堅稱不可能是意外的Tangmo母親，之前卻態度一百八十度大轉變，接受多家媒體訪問時，對於無照開船富豪每天打電話哭著道歉，讓她內心感到相當不捨，因此決定放下傷痛選擇原諒，更透露富豪Por不僅願意負責喪葬費金額，似乎也願意支付賠償金3000萬泰銖（約台幣2767萬元），不過實際金額仍在協議中。

Tangmo母親一席言論，不僅引發諸多網友不滿，就連哥哥也在臉書發文「失望」，並附上心碎圖案，難以接受母親明明知道妹妹斷送寶貴生命，卻如此輕易就被用錢收買，恐怕會讓事情真相石沉大海。