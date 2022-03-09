不少人有定期修剪體毛的習慣，一名男網友分享，他趁洗澡前修剪下體的毛髮，結果手拙，刀片劃過其中一顆「蛋蛋」，下體立刻滲出血，而女友見狀先是一陣無言，隨後又調戲他「福袋破了」，笑翻眾多網友。

男網友在社群平台《Dcard》發文，稱與現任女友交往後，他開始會修剪下體毛髮，而7日晚間下班後，他趁著洗澡前拿著剪刀修毛，只是礙於角度問題需要換手修剪，卻在以非慣用手、左手拿剪刀時不小心劃傷「蛋蛋」，當場噴血。

原 PO說，他感覺到痛覺後，立刻低頭檢查外觀，並無察覺有傷口，但沒幾秒後他就看見蛋蛋滲出一點點紅色的血，他事後向女友分享此事，想順便討拍，結果女友只回覆，「好痛」、「福袋破掉了，漏財，哈哈哈哈哈哈哈哈」，讓他感到又好氣又好笑。

一名男網友在修毛時，不小心剪破蛋蛋。（翻攝自Dcard）

文章發布在網路上後，引起網友熱議，不少網友回應，「孤睪戰士」、「我有剪破一小口過，是真的痛，很難忽視的痛」、「誰讓你自己修剪害得股市大跌」、「客家DIY結紮？」、「蛋蛋的哀傷，祝你的福袋早日康復」；也有網友建議，原PO可以用剃的，或是買剪鼻毛的弧形剪刀，可以避免受傷。