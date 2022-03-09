45歲大S（徐熙媛）昨(8日)閃電宣布與52歲「酷龍」成員具俊曄二婚，兩人被形容都是「戀愛腦」上身，還沒見過面便決定結婚，今具俊曄將來台先接受隔離後，再與大S一家見面，傳聞具俊曄這回來台入住的防疫旅館可能是S Hotel，更有傳言稱是「汪小菲送大S的禮物」，對此，飯店公關稍早回應媒體，表示沒有聽說。

大S昨轉發具俊曄官宣結婚的文章，表示：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」，具俊曄文中則表示，兩人20年前結下緣分，去年聽聞女方離婚，他抱持關心的出發點打了當年的那支電話號碼，幸好大S電話號碼沒換，兩人才能重啟聯繫。

又因不想再浪費時間，具俊曄便主動求婚，大S最終也答應了，希望得到外界的祝福，而先前傳出有新女友的汪小菲和其母親張蘭至今暫未回應，而張蘭前一晚才在直播中坦言想念大S，又澄清自己沒有新兒媳，只有一個兒媳，似乎仍看好兒子與大S復合，對於新兒媳談戀愛一事看似事前完全不知情。

大S宣佈再婚後，汪小菲過去打造的愛妻飯店「S Hotel」接下來的計畫讓外界相當關注，昨飯店業者表示，目前不方便代為回應老闆汪小菲私領域話題，相關細節不清楚，關於飯店營運方面，S Hotel現由台灣專業經理人與團隊營運，而據《自由時報》報導，今具俊曄來台追愛，傳聞有可能入住S Hotel？求證公關，對方回應沒有聽說。