混血正妹Natasha因為長相慘遭同學霸凌，從幼稚園到高中竟足足轉學了7次，也讓她的西班牙爸爸很後悔將女兒生的那麼漂亮。Natasha透露，她轉到某個國中時，該校的校花竟在社群媒體上聯合百人，試圖用化學藥劑改變她的容貌，最終她只好再轉學。

來台22年的西班牙爸爸Felix近日在《不要鬧工作室》的影片中說，他很後悔把自己的女兒生的那麼漂亮，以後會有很多男生排隊當他的女婿，光想到就覺得心累。而且女兒的個性很開朗又貼心，在學校遇到問題，常常都不說，就自己默默解決。

混血正妹Natasha聽完則笑說，她其實沒有爸爸說得那麼漂亮，而且她的男人緣其實很差，在學校裡幾乎沒有男生朋友。而且由於她的外表和同學不同，讓她因此很不受歡迎，從幼兒園到高中共轉學7次。

Natasha回憶起某次轉學的經驗說，當時她轉到某個國中的時候，因為長相的緣故，那所國中的校花竟在社群媒體上，聯合了幾百個人擬定一份計畫，想用化學藥劑改變她的容貌，而事情曝光後，她最後再度被安排轉學。

Natasha表示，爸爸常說她很懶惰，每天都睡12小時，但她還有另外12小時是醒著的啊！她也提到，爸爸是個成功的生意人，因此她在16歲的時候也成立的自己的美妝品牌，希望有朝一日可以打敗爸爸。

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