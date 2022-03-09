自俄羅斯以「特別軍事行動」之名入侵烏克蘭以來，中國大陸是否會以武力犯台也成為西方國家擔憂的問題，美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯（William Burns）今天表示，北京目前對俄羅斯入侵烏克蘭後所面對的困境感到不安，但也不能低估北京對台灣問題展現的決心。

CIA局長伯恩斯(William Burns) 圖/路透社

伯恩斯出席眾議院情報常設委員會(House of Representatives Intelligence Committee)舉辦的全球威脅聽證會時被問及，考慮到俄羅斯出兵烏克蘭後所面對的經濟制裁，美國是否就台灣問題與北京有更進一步的對話?伯恩斯對此否認並表示:「我不會低估習近平對台灣的野心，但是我認為，北京對於這12天西方的強力制裁與烏克蘭的頑抗都感到驚訝與不安。」

伯恩斯說，由於西方強力制裁的方式，讓北京需要就台灣問題重新評估，而美國也將持續關注。他更表示，中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁的「緊密關係」也為習帶來了名譽上的損失。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）也在聽證會上表示，北京與莫斯科將會在經濟，國防和政治上有更緊密的合作，但他認為，莫斯科與北京的合作是有限的，但目前尚不清楚烏克蘭戰爭對兩國關係的影響。他說:「中國將因不批評俄羅斯付出代價，且中俄關係也將受到影響。」