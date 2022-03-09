俄烏戰爭成全球關注焦點，引發各界討論。政治大學外交學系副教授吳崇涵表示，從目前戰事演變來看，其實跟之前世界大戰的前期很像，都包括強人、大欺小、地緣戰爭、民族情緒四大要素，且沒人知道俄羅斯總統普丁的真實想法，現在整個歐洲都非常緊張；他悲觀認為，若再把雙邊盟國拉進來，恐引爆「另一次的世界大戰」。

吳崇涵今日（9）接受香港媒體《中評社》訪問表示，俄烏戰爭將會曠日廢時，短時間內不會落幕，隨著局勢愈來愈僵持，普丁愈不易放手，會一直打下去，這也是目前幾次和談沒有具體結果的原因。

吳崇涵指出，從國際關係的角度來看，戰爭的發起跟結束都不容易，特別是牽涉到了地緣、國家實力、核武等因素的戰爭，要結束的機會很少，且傷亡也會愈來愈多。吳直言，他個人比較悲觀，認為目前戰事的演變與過去世界大戰前期很像，都有強人、大欺小、地緣戰爭、民族情緒四大要素摻雜，如再把雙邊盟國都拉進來，有可能會是「另一次的世界大戰」，這點須特別關注。

對此，吳崇涵分析，現在的局勢整個歐洲都非常緊張，法國總統馬克宏不斷在調停，因為他們很怕引發下一個歐洲大戰。雖目前僅是區域性戰爭，但大家永遠不知道普丁的真實想法是什麼，也怕普丁打完烏克蘭後繼續向外推近，畢竟歐陸板塊相連，一旦發生戰爭，其他國家都很容易會受到波及。