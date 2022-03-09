《韓股》總統大選 韓股休市 08:382022/03/09 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢當地總統大選之日，韓股9日休市1天，10日正常交易。 《國際經濟》俄烏軍事衝突未解 韓經濟成長不妙 《韓股》外資丟權值股 KOSPI走低 #韓股 #總統大選 #適逢 #當地 #日休市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南韓總統大選在即 北韓今年第9度搗彈 04:102022/03/06 話題觀察 南韓總統大選前挑釁 北韓疑發射飛彈 08:172022/03/05 國際 鄉長號召村民植樹 魚池尖山浴火重生 04:102022/03/09 地方新聞 韓國總統大選事前投票率 創新高可望逾30％ 15:342022/03/05 國際 《韓股》韓股大跌2.3% 韓元急貶1.05% 16:292022/03/07 財經 高雄輕軌前進大順路 58席臨停彎救急 04:102022/03/06 地方新聞 韓9日舉行總統選舉投票 17:322022/03/08 財經 振興旗津觀光業 搭渡輪住旅宿再拿旗津券 15:462022/03/08 生活 旗津券來了 搭渡輪住旅宿都送 04:102022/03/09 地方新聞 《韓股》韓股連3黑 韓元大貶 18:082022/03/08 財經 《韓股》韓股跌逾2% 痛失2700關 10:582022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。