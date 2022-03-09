電池模組廠順達(3211)因2021年處分台灣廠辦大樓利益高達24億元，增加每股盈餘約16元，考量保留盈餘課稅後，順達董事會決議每股配息15.05元，以3月8日收盤股價101元估算，殖息率高達14.9%，由於全球經濟變數不少，且NB需求減緩，順達表示，今年本業業績力求維持去年水準。

順達科積極活化在手土地資產，去年第4季公司公告出售桃園市龜山區順達廠辦大樓全棟及所座落土地，交易總金額為45億元(含加值型營業稅)，並於2021年認列稅後盈餘約新台幣24億元(售後租回之遞延利益已扣除)，增加每股盈餘約16元，讓順達科2021年獲利大進補。

順達科2021年合併營業收入為207.69億元，年增7.35%，營業毛利為16.35億元，年減21%，合併毛利率為7.87個百分點，年減2.83個百分點，營業淨利為8.48億元，年減36.86%，在業外挹注下，稅後盈餘為33.09億元，每股盈餘為22.42元；董事會決議每股配息15.05元，以3月8日收盤股價101元估算，殖息率高達14.9%。

順達科過去主要產品為NB/平板電腦電池組，由於NB成長趨緩，公司近幾年加大力道投資輕型電動輔助自行車/摩托車、搬運載具電池組、伺服器不斷電系統及資料中心用電池組、儲能電池模組及電池組充電器等非IT產品，成果可望自今年開始顯現。

順達科亦將持續活化機場捷運A7站土地資產，其中A7產業專用區不動產(不含已與京城商銀簽訂買賣契約之順達廠辦大樓及所座落土地)合計成本約27.59億元，公允價值約113.26億元；合建分售用地、土地總售價26.3億元，預計2023年富宇建設完工取得使用執照後認列利益，截至2021年10月底止，已收取土地價款20%(帳列存入保證金)；興建二期廠辦大樓(使用土地1926坪、建物14685坪)，已取得建照並申報開工，預計2022年上半年完成發包，正式開挖。

順達科前2月合併營收為26.79億元，年減17.3%，順達科表示，由於全球經濟變數不少，且NB需求減緩，今年本業業績力求維持去年水準。

順達科亦決議4月6日為除息交易日，最後過戶日為4月7日，停止過戶期間為4月8日到4月12日。