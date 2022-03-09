達方(8163)落實專業分工，將「儲能電源事業部門」之台灣營運區塊成立達宇電能科技，達方董事長蘇開建表示，未來達宇電能將與統達合作，專注於電池儲能全方位解決方案，並於2025年申請上市。

目前達方在綠能的佈局以E-Bike相關零組件及品牌為主，包括：太宇的車架+達方(電池)電控系統+統達電池+世同組裝，為因應集團未來發展、落實專業分工、提高整體營運綜效及市場競爭力，達方董事會通過「儲能電源事業部門」之台灣營運區塊分割讓予100%持股之子公司達宇電能科技。

蘇開建表示，達宇電能科技以電池技術為中心，初期將以LEV輕型載具、電動腳踏車等產品應用為主，未來再逐步擴大電池應用端如：掃地機器人等，並規劃與統達合併，更專注於電池儲能全方位解決方案，希望2025年有機會上市。

為因應歐洲電動自行車客戶需求，達方計畫擴大歐洲捷克廠及世同德國廠區規模，其中捷客廠區除原有的鍵盤及其他產品，也規劃佈局E-Bike，至於世同的德國廠也將視客戶需求調整產能。

在越南部分，目前達方在北越及南越各有一個廠區，其中北越廠以生產鍵盤為主，南越廠則是世同腳踏車組裝，公司持續擴大越南廠規模，廠房預計第3季到第4季會完成，未來將以生產低單價產品為主。

在大陸與台灣部分，達方大陸以淮安及重慶廠區為主，蘇開建表示，未來將加深台灣廠投資，藉由拉高台灣及越南生產，降低大陸廠區生產比重。

達方2021年資本支出為17.88億元，預估2022年資本支出26.4億元。