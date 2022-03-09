女星林舒語出道以來以甜美臉蛋、清新氣質受到眾人愛戴，已結婚並生下2寶的她，也經常透過社群媒體與粉絲們互動及分享生活。但近日卻在臉書上透露自己已胸痛2個月、心跳也持續下降，讓她嚇得趕緊前往醫院檢查。

林舒語於上個月17日突然PO出一張人在醫院的照片，並透露「胸悶胸痛其實有兩個月了，但最近越來越嚴重⋯⋯⋯加上身邊的朋友、新聞事件頻傳，聽了醫生朋友的建議去大醫院掛號檢查」而當時的她雖已做過第一階段的心電圖及超音波檢查，但卻被告知她的心跳異常的慢，之後還得複診及抽血，林舒語才開始替自己做紀錄，結果竟發現自己的心跳只剩48，也感覺胸悶、呼吸不順、全身發抖，讓她相當害怕自己的身體出狀況，並透露焦慮、害怕的心情。

經過近一個月的等待，林舒語在昨（8）日晚間再度發文，表示「雖然在回診看報告前，每晚都很緊張、很焦慮但幸運的是，回診後排除了心臟的大問題」，至於為什麼會出現胸悶、胸痛等症狀，檢查後才發現是因為她長期工作壓力大、吃飯時間不正常，加上吃完後立即睡覺等因素，引起「胃潰瘍」及「十二指腸潰瘍」所造成的，因此她得開始調整作息，多喝水、別吃太飽、少吃甜食並配合醫生用藥，症狀就逐漸好轉。最後林舒語還不忘提醒大家「經過那段時間未知的焦慮跟恐懼，現在真的覺得。身體健康好重要喔！大家也要好好愛惜身體。有異狀千萬別輕忽唷」而網友們看到後也紛紛在底下留言，引起熱烈討論。