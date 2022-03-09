受到國際情勢不穩及全球油價上漲，台股近三個交易日累計大跌逾千點，台股今（9日）跌深反彈，開盤上漲超過200點，以16944.08點開出，台積電早盤上漲7元，暫報670元，航運三雄長榮、萬海及陽明漲逾3%。

周二美國再度加強對俄羅斯的經濟制裁力道，宣布禁運其石油、天然氣及燃煤，英國則跟進禁運俄羅斯石油，但仍維持進口天然氣的政策，美英同步禁運俄油，使得油價衝破每桶130美元，為2008年後新高。

周二美股也出現劇烈震盪，道瓊下跌184.74點（或0.56%）收在32,632.64 點，標普500指數下挫30.39點（或 0.72%）收在4,170.70點，那斯達克指數跌35.41點（或0.28%）以12,795.55點作收，費城半導體指數上漲57.94點（或1.87%）收在3,156.87點，台積電ADR上漲0.71美元（或0.72%）重返百美元大關。

至於投資人該如何看待台股後市，分析師翁偉捷點出，從技術面來看，因目前跌幅已滿足，台股短線有止跌機會，隨時可能反彈，但後續走勢關鍵有二：（一）前波低點16,162點能否有守、能否趕緊封閉跳空缺口；（二）外資何時能由賣轉買。