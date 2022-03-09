世界最長擊殺紀錄保持人、代號「Wali」的加拿大狙擊手，日前宣布響應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的號召加入外籍兵團，消息曝光後引起全球軍事迷關注，而最新消息指出「Wali」已抵達烏克蘭！

「Wali」曾參與阿富汗及伊拉克戰爭，2017年某次出動時使用一把有效射程僅2000公尺的TAC-50狙擊槍，僅開一槍就成功擊殺遠在3540公尺外的目標，距離遠到子彈在空中飛了約10秒鐘，成為世界最長擊殺紀錄保持人。

據加拿大媒體《La Presse》報導，「Wali」日前表示自己的一位朋友近期都在頓巴斯地區進行人道援助，但俄烏衝突讓情勢越發緊張，他在接到對方的電話後與家人展開討論。「Wali」說儘管自己的兒子正準備慶祝人生中的第1個生日，但他仍毅然決然再度踏上戰場，加入烏克蘭成立的外籍兵團；而據歐洲媒體《Visegrád 24》報導指出，「Wali」已在3月8日抵達烏克蘭。

消息在PTT引起網友討論，紛紛說「3.5公里…怎麼死的都不知道」、「俄國軍官瑟瑟發抖了」、「這真的要讓子彈飛一會了」、「只要知道附近有狙擊手，整團士兵都會怕得要死」，還有網友計算距離後驚呆說「可以從台北101打到永康街…」