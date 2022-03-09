統振(6170)2營收月減少12.7%、年增加5.97%，展望第一季，統振維持審慎樂觀，加上已經成功爭取國際知名保健食品德國德之寶(Doppel herz)代理銷售機會，也將為後續營運增添動能。

2月合併營收為2.4億元，月減少12.7%，但得益於金融科技與通訊、流通、能源三大事業體業績齊步成長，年增加5.97%；累計前2月合併營收為5.15億元，較去年同期增加9.31%。

統振表示，從三大事業體累計前2月營收表現來看，除了金融科技與通訊事業因Q pay的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長而持續創高，奠定公司整體營運規模放大外，流通事業的業績亦明顯較去年同期成長54.39%，主要係因公司於去年取得新代理的德國德之寶(Doppel herz)保健食品後，於今年初起已開始積極於各大電商平台與實體通路上架銷售，推進公司新一波營收成長的動能。統振進一步表示，看準疫情後保健意識抬頭，歷經3年的時間，統振成功爭取國際知名保健食品德國德之寶(Doppel herz)代理銷售機會，盼隨消費者的需求持續增加，為流通事業體業績注入新成長活水。

展望2022年第一季，統振維持審慎樂觀看法。統振仍致力擴大金融科技與通訊事業營運規模，觀察台灣近期為解決國內勞動力短缺日益嚴重的情形，一方面啟動第二階段移工專案引進計畫，另行政院勞動部再提報「移工留才久用方案」，規畫未來在台工作滿6年以上的移工，及取得我國副學士學位的僑、外生符合薪資與技術條件者，均可由雇主申請在台從事中階技術工作，且無工作年限的限制，並可望在今年4月底前正式上路，將為取得移工小額匯款市場先機之統振，帶來更多的業務拓展空間。