2月因工作天數較少，被動元件廠國巨(2327)及華新科(2492)2月合併營收同步月減，不過國巨因合併奇力新，2月合併營收為92.47億元，年增32%，為歷年同月新高，華新科2月合併營收為28.28億元，月減17.58%，為109年4月以來新低。

由於逢大中華區農曆年長假，工作天數減少近3分之一，華新科及國巨2月合併營收均呈現月減，不過國巨因合併奇力新2月合併營收92.47億元，月減9.8%，但年增32%，為歷年同月新高；累計前2月合併營收為195.04億元，較去年同期增加29.9%。

國巨表示，由於全球疫情及國際局勢緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，國巨公司將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應客戶的備貨需求。

華新科2月合併營收為28.28億元，月減17.58%，年減5.4%，為109年4月以來新低，累計前2月合併營收為62.59億元，年減6.64%。

華新科表示，由於COVID-19在中國和香港地區確診人數攀升阻礙部分物流，且農曆期間工作日減少，致使2月合併營收下滑。

華新科110年合併營收為421.08億元，年增18.29%，為歷年次高，營業毛利為125.12億元，年增11.29%，合併毛利率為29.71%，年減1.87個百分點，營業淨利為84億元，年增6.15%，營業淨利率為19.95%，年減2.28個百分點，稅後盈餘為79.32億元，年增19.6%，為歷年次高，每股盈餘為16.35元。

華新科表示，去年第4季多項不利因素已有變化，目前進單量有明顯改善，除工作天數影響外，預期第一季審慎樂觀。