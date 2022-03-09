台中市今年上半年最大場就業博覽會「富市台中 福虎生豐」，12日將於中興大學惠蓀堂登場，由市府與國立中興大學合辦，邀請台積電、宏全國際、網銀國際等65家國內知名廠商，設置製造、科技、無煙囪、視訊徵才4大熱門產業專區，提供超過6600個工作機會，其中「台積電」將釋出超過1000個薪資上看6萬元的工程師職缺。

勞工局長張大春表示，市府積極與台中17所大專院校合作，透過產官學三方合作，提供優質職缺，此場徵才邀集65家廠商共襄盛舉，包含近年於海內外大舉擴廠擴大徵才的全球晶圓代工龍頭「台積電」、國內包材及飲料代工大廠「宏全國際」、全球第一電子元件製造商「台灣村田」及台灣手遊大廠「網銀國際」等。

其中，「台積電」預計斥資8000億元在中科擴廠，就博會將釋出超過1000個薪資上看6萬元的工程師職缺；而「漢鐘精機」也開出起薪6萬元的研發儲備幹部，將在地優秀青年學子根留台中就業。

張大春說，市長盧秀燕上任後力拚經濟，吸引企業投資台中，依據最新統計資料顯示，去年第四季公司、商業登記家數、投資台灣三大方案家數等八項經濟指標全國第一，其中投資台灣三大方案吸引239家企業，投資金額超過2832億元，創造超過2萬1000個就業機會。

台中市就業服務處表示，活動採取實體與視訊雙軌制辦理，其中矽品精密、友達晶材、王品餐飲等16家廠商提供視訊面試機會，歡迎事先上網報名。