一名男網友表示，近日和母親去魚市買螃蟹，結果買到的螃蟹外觀像一顆饅頭，和平常看到的不太一樣，他擔心吃了會中毒，將照片PO上網詢問網友，有內行人解答，「是饅頭蟹，是可食用的品種」，但因蟹肉量較少，通常漁民都會丟掉，但很適合熬湯或煮粥，湯頭非常鮮美。

原PO 7日於臉書社團《爆系知識家》指出，當天和母親去魚市場買螃蟹，結果買到的螃蟹蟹殼比較圓滑，形狀就像一顆饅頭，和平常吃的扁蟹有差異，他擔憂地問「請問各位這是什麼螃蟹？有毒嗎？」

圖文曝光後，許多第一次看到的網友也驚呼，「長得好像壁蝨」、「我以為是放大的壁蝨照」、「第一次看到長這樣的螃蟹」、「為什麼看起來有點可愛」、「這是生長在水裡的跳蚤嗎？」。

留言中有不少行家說，「這就是饅頭蟹啊！可以吃，但只有螯有點肉，身體幾乎沒得吃」、「饅頭蟹不好吃，只有兩隻螯肉比較多而已」、「饅頭蟹，這個幾乎沒有肉，通常漁民都是丟掉的，你怎麼會買？」、「這種螃蟹海邊人只吃螯 整隻的真沒吃過」、「饅頭蟹適合煲粥」、「饅頭蟹雖然沒肉，但是熬湯好物，湯頭會超鮮美」、「這種沒有什麼肉，煮湯或是煮粥吧」。

根據農委會水產試驗所網站的資料，饅頭蟹又別名麵包蟹，是可食用的品種，但肉量與其他品種相比較少，較不受民眾青睞，因此市面上並不常見。