酒駕罰則越修越嚴，國內酒駕肇事案件仍層出不窮，交通部今年1月提出修法，未來酒駕初犯肇事致人死傷就能沒入車輛、累犯定義從5年延長為10年、提高同車乘客罰款等。交通部指出，修法內容陳報行政院核定2022年3月31日施行。

高雄黃姓男子去年12月26日酒駕撞上一家四口，引發社會撻伐，也驅使交通部今年1月推出更嚴修法，包括初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及酒駕拒測再犯累計期限從5年延長為10年、同車乘客罰則從600至3000元提高為3000至1萬5000元、酒駕罰款未繳將優先強制執行等。

交通部長王國材今赴立法院交通委員會進行業務報告，報告書指出，「道路交通管理處罰條例」第35條、第35條之1條文修正於1月24日三讀通過，交通部已加速研修配套子法，陳報行政院核定3月31日施行。

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