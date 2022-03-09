本土疫情趨緩，台灣目前入境檢疫縮減至10天，且可在家中「1人1戶」隔離。國民黨立委洪孟楷昨(8日)在立法院質詢時詢問，「今年都不會考慮打過疫苗進來就免隔離？」衛生福利部長陳時中回應，大概不會這樣做，除非有新型的藥物出來。此話一出，引發網友熱議，有人就說「X，乾脆鎖國好了，大家不要出去也不進來」、「真的夠了，除非你是一到三類的，真的不要再投票給民進黨了」。

洪孟楷詢問，疫苗第三劑施打率達到什麼程度會開放下一步。陳時中表示，未來主要看的有4個方向，第一是自主應變防疫能力，看是不是中央、地方、企業、個人都能達到一定程度，現在正在展開教育訓練；第二，是看疫苗施打率；第三，國際疫情；第四，開放時，後續的自主快篩遵從度還有染疫率，這幾個指標綜合判斷，現在14天減到10天非常安全、沒有問題，

洪孟楷說，很多民眾也在講，最怕是看不到盡頭，如果有時間表，大家覺得有盡頭可以再撐一下，可是沒有盡頭、時間表，大家就會慌跟害怕，那您剛剛講的四個指標什麼時候會變成SOP，讓民間及地方政府遵守？陳時中回應，我們有這樣的規畫方向，現在10天，下一步就會降成7天，7天裡面就有相對的挑戰，對於我們整體競爭，不管是觀光也好，還不具有吸引力，可能要降到5天、3天，不過那個挑戰就更大。

洪孟楷再問，甚至跟美國、歐洲國家一樣，可能只要打過疫苗就免隔離，是不是？陳時中則說，我們沒有辦法這樣做，洪進一步詢問「今年底前都不會考慮打過疫苗進來就免隔離？」陳回，大概不會這樣做，除非有新型的藥物出來。

對於陳時中的回應，引發網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，已有超過百則留言，不少人說「看來沒到選舉結束，國門沒要開的意思」、「提升疫苗覆蓋率不就是為了解放國境所做的準備，都打到第三劑了還在鎖國是在哈囉嗎」、「藥物不是有了嗎?是台灣買太少，算了，反正你老大說了算」、「如果都不出來，就一直關？」「追求完美，太嚴苛了吧？過於保守，將引發民怨。六月以後未開放，勢必民怨大爆發！」「宣告旅遊業要再承受最後一擊」、「所以疫苗是打心酸的嗎？」