周二美股震盪收黑，道瓊指數盤中一度大漲近600點，但終場仍跌入更深的修正區。投資人持續觀望俄烏戰爭局勢，並衡量大宗商品價格飆漲和美國宣布禁止俄羅斯原油等能源產品進口對經濟造成的影響。小型股相對抗跌，羅素2000指數逆勢收高。

★主要指數

道瓊工業指數下跌184.74點或0.56%，為32,632.64點，盤中一度上漲585點。

標普500指數跌30.39點或0.72%，收在4,170.70點，在連跌4天後陷入更深的修正區。

那斯達克指數跌35.41點或0.28%，為12,795.55點，走入更深的熊市。

費城半導體指數上漲57.94點或1.87%，為3,156.87點。

小型股羅素2000指數指數逆勢收漲0.60%，報1,963.01點。

★消息

美國商務部公布1月貿易赤字擴大9.4%，達到897億美元，創下歷史新高。

泛歐Stoxx 600指數周二收跌0.51%，盤初一度大漲1.74%，銀行股收漲1.66%，表現強勁。

烏克蘭總統澤倫斯基表示已準備好就集體安全保障、頓巴斯和克里米亞的未來等議題與俄羅斯進行對話。稍早前他表示讓烏克蘭加入北約的意願已經冷卻。

美國總統拜登周二宣布美國將禁止俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口，以應對俄羅斯入侵烏克蘭。拜登坦言美國將為此付出代價，這項禁令將使美國的汽油價格進一步上揚，他並警告油氣公司不應放任價格過度飆漲，更不應該藉此壓榨消費者。白宮稍後宣布拜登已經簽署禁止俄羅斯能源產品進口的行政命令。英國首相強森隨後宣布其國家將在今年底前，逐步淘汰俄國石油等能源產品進口。歐盟執委會亦宣布今年內來自俄國的天然氣進口量將減少三分之二，預計到2030年消除對俄羅斯油氣供應的依賴。

美國宣布禁止俄國石油進口，英國隨後宣布跟進，周二倫敦布蘭特期油收漲3.9%，為每桶127.98美元，盤中一度漲近8%，站上132.76美元。美國期油收漲3.60%，為每桶123.70美元，盤中一度大漲8.4%，漲破每桶129美元。

美國與英國等西方陣營終於還是將制裁目標轉向俄國能源，高盛宣布調升油價預測，將今年的布蘭特期油價格預測從每桶98美元上修至135美元，將明年的價格預測從105美元調升至115美元。摩根大通亦上修油價預測，預估到今年底布蘭特期油將站上185美元。Rystad Energy預估油價可能上看200美元。

俄烏戰爭將阻斷供應的預期持續發威，周二期鎳價格一度飆漲逾1倍，站上每公噸101,365美元，創下歷史新高，迫使倫敦金屬交易所（LME）暫停該金屬交易，並宣布部分交易無效。當交易被緊急停止時，鎳價仍然上漲66%，報每公噸80,000美元。鎳是製造不鏽鋼和電動車電池的主要材料之一，而俄羅斯占全球鎳供應量約10%。消息人士表示，近來鎳價不斷大漲，迫使中國青山控股集團回補空頭部位停損，是周二鎳價狂飆的原因。

美國10年期公債殖利率尾盤上揚7.5個基點，為1.847%，盤中最高升至1.877%。