香港《文匯報》報導，香港昨日新增約2.8萬例核酸檢測陽性個案，以及逾2000例快速抗原測試陽性個案，兩者合計逾3萬例，令第五波疫情累計確診數字突破51萬例。香港大學的研究認為香港疫情已初步受控，據該校最新模型推算，本月4日感染人數已達頂峰，未來幾天將會出現拐點，預計下月23日新增確診個案可降至1000例以下。

前晚是快測陽性呈報平台推出首日，當晚6時至次日零時共錄得1萬4715例有效呈報個案，但大多個案仍有待上傳身份證及快測圖像資料，故僅有2018例被計入新增數字。香港衛生防護中心表示，過去一周每日個案增幅由5萬多例跌至3萬例水平，有回落跡象，至少不再爆發式上升，相信平台運行一段時間後，能更精準把握疫情走勢。

香港昨日新增2萬8475例經核酸檢測確診的個案，包括9例輸入個案。其中經香港衛生署核驗的個案已無Delta變種病毒，1600多例可分析樣本均帶有Omicron變種病毒。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日於疫情簡報會上表示，目前看來確診數字並未進一步呈爆發式上升，最近一周單日確診數字已由5萬多例跌至3萬多例，或與市民配合政府社交距離措施減少出行有關。

不過，歐家榮提醒，雖然疫情有少少回落跡象，仍要繼續觀察，特別是推出快測平台後，快測陽性個案將納入監測系統，更有助了解社區個案情況，相信再觀察一兩周，疫情走勢才會較為明朗。

昨日港大醫學院團隊發表有關香港疫情的最新模型推算。按照有關模型，每日新增感染人數於本月4日已達頂峰，截至本月7日，全港累計感染人數達184萬。模型預計，幾天後將出現疫情拐點，單日新增個案將逐漸下降，於下月23日將首次降至1000人以下，5月中旬後將穩定持續在雙位數。

模型並顯示，截至今年5月1日，第五波疫情總感染人數為430萬人，總死亡人數為5008人。

團隊認為，由於病毒已經在社區中廣泛擴散，現階段當務之急是減低重症和死亡，故建議特區政府大規模增加或改造醫院中的急症內科病床數量，收治新冠病人；盡早在高風險病人中，廣泛應用新型口服抗病毒藥物；快速提升安老院舍長者的疫苗接種率；以及考慮進一步收緊社交距離措施，例如限制市民每星期只能出外一次購買生活必需品、嚴格實行除緊急工作外，所有僱員在家工作、全日禁止餐廳內用等等，希望可減少入院病人，減低醫院負擔。

另外，特區政府昨日宣布，經考慮市民對理髮服務有實際需要，理髮店和髮型屋於明天（10日）起可以重開，並要實施「疫苗通行證」，進入或身處相關場所須至少接種一劑新冠疫苗，顧客必須使用「安心出行」，而員工及顧客均須全程佩戴口罩。其他現行社交距離措施則繼續實施，再延長多2周至本月23日。