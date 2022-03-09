太平山國家森林遊樂區清晨出現白茫茫的一片霜，陽光照射下，美不勝收。(太平山國家森林遊樂區提供／吳佩蓉宜蘭傳真)

連續兩天的低溫，許多追雪遊客純純欲動，今日（9日）清晨宜蘭太平山氣溫降到-1度，還沒降雪，但觀景平台出現白霜，尤其台灣面積最大的高山湖泊翠峰湖周邊，湖水環著白霜，讓遊客不停用相機捕捉唯美畫面。

太平山國家森林遊樂區介於海拔2000公尺，每到寒流來襲都是遊客追雪的勝地之一，根據氣象預測，這波東北季風還沒增強，沒達到下雪的條件，但出現白茫茫的一片霜，尤其翠峰湖周邊，湖水環著白霜、草霜，彷彿看到仙境。

不少遊客說，清晨天氣好冷，但戶外地面都結霜、加上陽光的照射，驚呼好美、好特別，蹦蹦車站前還開滿了吉野櫻花，雖然沒下雪，但眼前景色美不勝收。

太平山國家森林遊樂區經理林志雄表示，連續兩天的低溫，讓太平山莊的氣溫一度降到-1度，且濕度也達到85％，今日（9日）的清晨，山莊大部分的觀景平台幾乎都有結霜的情形，步道旁也結滿草霜，雪白的一片讓遊客讚嘆不已。

園區提醒遊客，山區旅遊注意個人保暖，以及行走在清晨時的結霜木棧道上，要注意濕滑，以策安全。至於接下來太平山是否會降雪，還需要視天氣狀況，溫度、濕度條件是否足以降雪。