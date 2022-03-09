本球季加盟湖人的明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)陷入掙扎，來到球隊並沒如預期般發揮價值，也無法幫助球隊取得好戰績，這讓他與湖人都受到外界許多批評和質疑，最近就有名嘴嘲諷他是「Westbrick」(韋鐵，形容投籃打鐵)，讓他非常不滿，妻子更自曝他和家人常收到死亡威脅！
毒舌名嘴貝勒斯(Skip Bayless)向來口不擇言，最近他就給韋斯布魯克取了新綽號叫「韋鐵」，來形容他在場上表現，對此韋斯布魯克相當不滿，在記者會告訴外界別再這樣稱呼他，他認為自己能接受投籃表現不好，但不允許別人侮辱他的姓氏，覺得沒有必要，表示若有人再這麼稱呼，他會出面制止。
而不只他本人，連妻子都因此受影響，妮娜(Nina Westbrook)最近連續更新幾則推特貼文，表示自己收到來自外界的騷擾與「死亡威脅」，她說：「當我每天都因為球賽而受到騷擾，那些人在表達自己所謂的『真理』，而對我和家人給出死亡威脅，我難以接受。」她甚至在文中標記貝勒斯，批評他的行為。
妮娜勇於為自己和丈夫發聲，繼續說道：「對於我丈夫，他會做自己，我不需要為他多做辯護，我愛他、支持他，會陪他面對所有毫無根據的仇恨和消極情緒。籃球是一種運動，這是我的生活、我孩子的生活、我家庭的生活，用任何理由羞辱人都不是解決問題的方法！」而最後妮娜總共更新多達11篇貼文表達不滿。
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