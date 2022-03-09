本球季加盟湖人的明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)陷入掙扎，來到球隊並沒如預期般發揮價值，也無法幫助球隊取得好戰績，這讓他與湖人都受到外界許多批評和質疑，最近就有名嘴嘲諷他是「Westbrick」(韋鐵，形容投籃打鐵)，讓他非常不滿，妻子更自曝他和家人常收到死亡威脅！

🤣 Russ really out here making 44 million to shoot the ball off the side of the back board, 15 ft from the basket, and is upset people (Skip Bayless) are calling him “Westbrick”. Lmao he worried about the wrong thing. Fix that jumper and they won’t call you that. https://t.co/AqFoZtndoV — Jeff Larkin (@jlarkin2k14) March 8, 2022

毒舌名嘴貝勒斯(Skip Bayless)向來口不擇言，最近他就給韋斯布魯克取了新綽號叫「韋鐵」，來形容他在場上表現，對此韋斯布魯克相當不滿，在記者會告訴外界別再這樣稱呼他，他認為自己能接受投籃表現不好，但不允許別人侮辱他的姓氏，覺得沒有必要，表示若有人再這麼稱呼，他會出面制止。

When I’m being harassed on a daily basis over basketball games, and I’m having obscenity’s and death wishes for me and my family sent my way because you’re expressing your “truth”, it’s hard for me to get on board with that. — Nina Westbrook (@ninawestbrook) March 7, 2022

I’m tired you you @RealSkipBayless calling my husband out of his name. It is extremely childish. That is my name as well, and many other peoples name. You’re disrespectful, and I’m extremely offended by your behavior. You should apologize. — Nina Westbrook (@ninawestbrook) March 4, 2022

而不只他本人，連妻子都因此受影響，妮娜(Nina Westbrook)最近連續更新幾則推特貼文，表示自己收到來自外界的騷擾與「死亡威脅」，她說：「當我每天都因為球賽而受到騷擾，那些人在表達自己所謂的『真理』，而對我和家人給出死亡威脅，我難以接受。」她甚至在文中標記貝勒斯，批評他的行為。

As far as my husband goes, he is his own person. I don’t need to defend him. I love and support him through all of the unwarranted hate and negativity that he receives. I speak up and share my experience and knowledge for those who do not have a voice. — Nina Westbrook (@ninawestbrook) March 7, 2022

妮娜勇於為自己和丈夫發聲，繼續說道：「對於我丈夫，他會做自己，我不需要為他多做辯護，我愛他、支持他，會陪他面對所有毫無根據的仇恨和消極情緒。籃球是一種運動，這是我的生活、我孩子的生活、我家庭的生活，用任何理由羞辱人都不是解決問題的方法！」而最後妮娜總共更新多達11篇貼文表達不滿。