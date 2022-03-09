國民黨台南市「七連霸」資深議員蔡淑惠被檢舉涉嫌詐領助理補助費，台南地檢署8日指揮調查局南機組人員搜索蔡淑惠服務處、市議會辦公室等18處地點，除查扣帳冊等相關物證外，也傳喚蔡淑惠等16名被告及3名證人到案釐清案情。經漏夜問訊後，蔡姓助理及許姓助理因有勾串共犯、證人之虞，均聲請法院羈押禁見，蔡淑惠及邱姓助理分別諭知以25萬元、12萬元交保，其餘被告及證人則請回。

檢方指出，蔡淑惠及其助理擔任台南市議會第1、2屆議員期間，分別涉嫌以虛報親友人頭及以少報多等方式，不實申報請領公費助理補助費約400餘萬元，涉有貪汙治罪條例利用職務詐領財物罪嫌及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大。

據了解，昨天上午調查局南機組派出20多名調查人員前往台南市議會蔡淑惠辦公室、服務處等18處地點執行搜索，並帶回數箱證物後離去，並約談蔡淑惠等人問訊。

55歲的蔡淑惠出道很早，已連任7屆台南市議員，今年底將挑戰「八連霸」紀錄。蔡淑惠也曾於2019年被國民黨徵召參選台南市第五選區立委，挑戰民進黨現任立委林俊憲，但沒有成功。

台南市議會經扣除永康區前議員林宜瑾當選立委後，目前共有56位議員。但從2020年初到2021年底，共有國民黨籍洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞，以及無黨籍副議長林炳利、山地原住民議員谷暮‧哈就、前議員曾順良等8人涉及浮報助理費被檢調偵辦或起訴，如今再加上蔡淑惠，累計已有9名議員被查辦。其中，也是「七連霸」的資深議員洪玉鳳，更因二審判刑2年，褫奪公權5年、緩刑5年確定，已宣布不再連任。

對此，國民黨台南市黨部主委林進旺表示尊重司法調查，但希望檢調單位秉公處理，讓案件真相盡速釐清，不要有政治力因素的干擾，不要選擇性辦案，更不能讓外界有「只辦藍不辦綠」的觀感出現。