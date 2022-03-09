俄烏戰爭持續延燒，美國加強經濟制裁的力道，宣布禁運俄羅斯石油、天然氣及燃煤，英國也加入制裁行列，擬禁止所有俄羅斯石油的進口，但不包括天然氣，其餘歐洲各國尚未表態，不過此事已讓原油價格上漲至2008年後的最高水準，衝破每桶130美元。

一、美禁止進口俄國原油將有何影響？

美國周二大動作宣布禁運俄羅斯能源進口，事實上，禁止俄羅斯石油，對美國本身的影響並不大，美國對俄羅斯石油的依賴度相當低，且完全沒有進口俄羅斯的天然氣。

能源顧問公司Rystad提出的數據顯示，2021年平均每天進口10萬桶原油，約占俄羅斯出口的5%，而去年美國進口的原油、煉油品等產品，來自俄羅斯的比例占8%左右。今年美國進口俄羅斯石油的數量持續減少，且2月最後一周為零，顯示禁運俄羅斯石油對美國影響不大。

二、美國、英國禁運俄羅斯石油對油價的影響？

美國宣布禁運俄羅斯石油，可以改從沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地進口，而俄羅斯也可將石油轉賣給大陸、印度等地；而英國有8%的石油進口量來自俄羅斯，但英國商務部認為可以馬上找到替代選項，除了自家能產油外，荷蘭、瑞典、比利時、沙烏地阿拉伯和美國都能提供原油。

外媒報導認為，美英禁止俄羅斯石油進口，預計可在短期內找到解決方案，但會造成國際油市的效率下滑，這也導致禁運消息傳出後油價再創近期高點。

三、歐洲是否會跟進美國宣布禁運？

歐洲的天然氣需求有4成來自俄羅斯，主要用在民生、發電及工業用途，而歐洲對於俄羅斯石油的依賴度也比美國高，所需要的石油有25%來自俄羅斯，因此是否跟進英美將成為歐洲各國政府的壓力。

此外，石油會比天然氣更容易找到替代方案，且俄羅斯對於天然氣的供應態度也轉趨強硬，俄羅斯副總理兼能源部長諾瓦克強調，他們擁有一切權利，能停止北溪一號天然氣管對歐洲的供氣，甚至報復德國停止北溪二號氣管啟用，這與俄羅斯先前保證無意切斷天然氣供應有所差別。