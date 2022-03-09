22歲的法國網紅闈鴻在2021年來台實習，回國後將台灣美食推廣給身邊好友，近日他拍片分享法國人吃皮蛋豆腐的反應，只見大家看到這道菜的外觀都超驚訝，試吃後發現「皮蛋沒想像中難吃」，但仍有人不愛皮蛋特殊的口感。不少台灣網友看完影片超驚訝，直呼沒想到法國人可接受皮蛋，因為即使是台灣人也有人不敢吃。

法國鮮肉網紅闈鴻近日在YouTube上發布新影片，邀請法國的朋友吃皮蛋豆腐，只見大家看到這道菜的外觀時，臉上都是藏不住的震撼，因為白色的豆腐與黑色的皮蛋搭在一起，真的是很大的視覺衝擊，也讓人忍不住感到害怕。

接著，闈鴻便向朋友們介紹皮蛋的製作過程，並解釋皮蛋在法文稱作「L'œuf de cent ans（百年蛋）」，但其實不是真的放了100年才吃，只是用米糠包裹在鴨蛋外面，並放在石灰中靜置3個月。而法國朋友們聽完後，雖然更加驚疑不定，但仍鼓起勇氣品嘗，而結果很兩極，有些人不愛皮蛋的味道，但也有人認為比想像好吃。

其中一名8歲的小弟弟試吃以後說，他覺得皮蛋吃起來比豆腐更好吃，但是兩個東西其實都不錯，所已他其實蠻喜歡的。

影片引起網友熱議，「還好他們最後不排斥皮蛋，弟弟的表情好可愛」、「弟弟很可愛！沒想到他能接受皮蛋的味道」、「原來法國人不會討厭皮蛋？！蠻驚喜的！皮蛋＋豆腐＋肉鬆＋蔥＋鰹魚片＋醬油膏＝美味」、「超意外法國人能接受皮蛋耶！還以為不能接受吃」、「原來法國人也可以接受皮蛋，好神奇」。