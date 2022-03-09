大S昨閃電宣布梅開二度，和20多年前曾交往1年的前男友具俊曄結婚，消息一出立刻轟炸了臉書、微博，讓不少人十分震驚，擁有F級上圍的美女主播朱琦郁昨(8日)晚間也發大讚大S的勇敢和浪漫，回憶大S當時離婚時大器表示：「希望小菲永遠都過的比我好」，原來藏有玄機，朱琦郁說：「這時我才恍然大悟，原來這句話翻譯過來是『我現在就過的比你好，以後肯定會更好，你就加油吧！』」。

朱琦郁先前參加尾牙宴，因當時穿著低胸裝90度鞠躬，畫面視覺震撼一戰成名，被媒體封為「倒奶主播」，昨聽聞大S再婚消息，朱琦郁笑說：「今天刷Fb很多人都說『我20年來也沒換電話都沒有舊愛打給我』，哈哈哈，想必大家都被大S的浪漫給嚇醒了吧」，並指大S這回閃電決定再婚並不意外，早年她和汪小菲的婚姻也是閃婚開始，離婚時也乾淨俐落，展現了大S本人「拿得起放得下」的風格。

朱琦郁大讚大S感情處理乾淨俐落。（圖／翻攝自Catherine C 朱琦郁臉書）

朱琦郁進一步說，大汪離婚後處境大不同，汪小菲多次被傳有女友，但始終不正面承認，反觀大S戀愛結婚都大大方方，「果然給前任最好的報復就是做更好的自己，不過之後你就會發現，現在的你才不想管你有沒有贏了對方，因為你已經過的太好、成長太快，沒有時間去想、也想不起來以前那個配不上你的前任了！」

而另一名主播劉芯彤也說大S不愧是她小時候的偶像，以前她便喜歡大S敢說、敢愛的風格，原本以為她成為人妻後改變了，但這次爆出閃婚，讓她直言大S一點都沒變，「通常這類轉角遇到的愛情，總是來得令人措手不及，想起時卻又能會心一笑。大S和酷龍，20多年來，雙方各自經歷了許多事，重新聚首，還願意攜手共度，讓人感動，也讚嘆老天的安排真的出乎意料。」