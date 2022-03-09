「大S」徐熙媛昨（8日)傳出和「酷龍」成員具俊曄再婚，由於與汪小菲離婚才3個多月，加上與舊愛「酷龍」具俊曄已20多年未聯繫，消息傳出後震驚演藝圈，不過卻讓資深歌手鄭智化暴怒，在臉書發文怒嗆網友「我不是藝人」，立刻引發議論。

大S與汪小菲離婚，恢復單身短短107天，便傳出與舊愛具俊曄再婚消息，讓所有人紛紛獻上祝福，不過唱紅《水手》、《星星點燈》等知名歌曲的歌手鄭智化，卻無預警在臉書暴走，發文怒批：「什麼叫做你們藝人結婚好容易喔⋯⋯？？？首先我不是藝人，我是靠自己創作演唱的音樂人，請尊重一下，我真材實料過活，再叫我藝人我封鎖你！」

鄭智化回覆網友解釋暴怒原因。（鄭智化臉書）

眼見鄭智化暴怒發文，讓網友紛紛留言安撫：「是誰這麼沒禮貌？沒文化？還如此白目？！白目到 分不出八卦與創作的差別」、「現在檯面上那麼多藝人、也到底不知道他們有什麼才藝被稱之為藝人」，直到有人表示：「你是有才藝的人～不是靠才藝把到嫂子的嗎？喔！ 你應該也覺得嫂子是看上你的顏值好吧！ 你是多才多藝的音樂人」，他才還原暴怒原因：「是有人私訊我在說大S結婚的事，然後說你們藝人結婚好容易，會不會太隨便，我很鄭重警告他：我不是藝人」。