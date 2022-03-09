台中61歲婦橫越馬路遭撞輕傷 騎士重摔昏迷搶救中 09:412022/03/09 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中太平61歲婦橫越馬路遭撞輕傷，騎士重摔昏迷搶救中。(馮惠宜台中傳真/民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中61歲婦橫越馬路遭撞輕傷 騎士重摔昏迷搶救中 台中太平新興路9日06點多發生路人橫越馬路遭機車撞上昏迷命危意外。這起車禍發生在太平區新興路172號前，61歲的唐姓女子清晨徒步橫越新興路，與直行52歲的黃姓機車發生擦撞，經送往太平國軍總醫院後，初步瞭解，行人黃女頭部擦挫傷，輕微腦振盪，無生命危險，黃男疑似顱內出血，目前昏迷搶救中。 台中太平61歲婦橫越馬路遭撞輕傷，騎士重摔昏迷搶救中。(馮惠宜台中傳真/民眾提供) 經查雙方無酒精反應，警方目前已調閱監視器釐清肇事經過及原因，也釐清責任。 惡意踹機車害人慘摔 騎士肇事逃逸引眾怒 台南2人闖平交道遭列車撞 機車雙載緊急送醫搶救中 #機車 #新興路 #昏迷 #發生擦撞 #61歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市大樓火警1墜樓命危1摔機車上輕傷 5人送醫 18:192022/03/06 社會 日付 66 開回家！eMOVING 電動機車推優購專案 16:092022/03/07 機車情報-機車新聞 妹要考機車駕照 他一支粉筆三合院秒變考場 網全跪了 11:382022/03/07 生活 機車三寶硬侵2人遭台鐵區間車撞飛 闖平交道原因曝光 07:282022/03/05 社會 機車「加裝1根黑桿」用途大歪樓 內行人給解答 18:232022/03/07 生活 雙載闖平交道 遭火車撞飛幸輕傷 04:102022/03/05 社會新聞 男酒測時頻搞怪 警認定不配合酒測 下場18萬元罰單 09:422022/03/05 社會 機車廂狂冒白煙自燃影片曝光 原廠技師1理由嘆氣拒保固 20:322022/03/04 社會 風好大！路燈不敵強風倒塌壓毀8機車 高雄騎士怕爆 21:002022/03/07 社會 重機騎士注意！3月開放自排駕照考試 違規騎手排車最高罰1萬2 16:272022/03/04 生活 強強聯手！Gogoro® 攜手輝能科技 打造全球第一顆電池交換式電動機車專屬「固態智慧電池原型」 10:082022/03/09 機車情報-機車新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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