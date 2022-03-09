台中61歲婦橫越馬路遭撞輕傷 騎士重摔昏迷搶救中

台中太平新興路9日06點多發生路人橫越馬路遭機車撞上昏迷命危意外。這起車禍發生在太平區新興路172號前，61歲的唐姓女子清晨徒步橫越新興路，與直行52歲的黃姓機車發生擦撞，經送往太平國軍總醫院後，初步瞭解，行人黃女頭部擦挫傷，輕微腦振盪，無生命危險，黃男疑似顱內出血，目前昏迷搶救中。

台中太平61歲婦橫越馬路遭撞輕傷，騎士重摔昏迷搶救中。(馮惠宜台中傳真/民眾提供)

經查雙方無酒精反應，警方目前已調閱監視器釐清肇事經過及原因，也釐清責任。