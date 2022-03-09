電動機車龍頭Gogoro宣布與專注於固態電池研發的輝能科技攜手合作，共同研發打造全球第一顆電池交換式電動機車固態電池原型，不晚於電動汽車技術演化之後，嘗試將最新的電池科技導入蓬勃發展的二輪電動載具市場，全新的固態電池技術有望在未來 3 至 4 年逐步邁入量產階段。

此次 Gogoro 與輝能科技攜手合作，不僅展現出雙方在技術、研發部分有著領先業界的卓越表現，也成功示範台灣廠商能帶領國際市場，樹立電動化車輛及新世代電池技術的標竿。隨著固態電池原型成功研發，代表電動機車的電池科技水平幾乎能與電動汽車並駕齊驅，全球電動機車市場可望提早邁入下一個新紀元。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，持續探索兼容最新電池技術的可行性，是我們一直努力的目標，很高興能與擁有全球最先進固態鋰陶瓷電池技術的輝能科技攜手合作，希望順利將固態電池技術延伸至電動機車市場商業板塊。

固態電池擁有不可取代的優勢，其一是它的能量密度更高，進而提升電動車輛的續航力，預估未來 Gogoro 的固態智慧電池將可望提升至 1.4~1.5 倍容量，而每顆智慧電池可儲存電量也將有望從 1.7 kWh 大幅增加至 2.5 kWh，有效延長車主電池交換間的可行駛距離。

其二是提升智慧電池的安全性，因為固態電池不同於現行鋰電池所採用的液態電解液，其固態電解質具有不易燃的特性，所以當固態電池受到劇烈撞擊時，將大幅降低電池遭遇意外狀況時的安全風險。