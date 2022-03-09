俄羅斯發布「不友好國家地區」名單 台灣也上榜了

俄烏開戰後，俄羅斯政府以外交手段反擊國際制裁，發表了「不友好國家地區名單」，除了美國與北約國家以外，台灣竟然也名列其中。港媒評論指出，台灣被列全因一頭熱跟著搞制裁導致，台灣可能面臨駐莫斯科的代表處被要求關閉、飛經俄羅斯領空的航線還要不要、若戰爭迅速結束該如何收拾三大難題，都將讓蔡政府付出代價。

俄官媒《塔斯社》報導，俄羅斯聯邦以下國家與地區人民視為不受歡迎的對象：美國、加拿大、歐盟國家、英國、烏克蘭、蒙地內哥羅、瑞士、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬力諾、北馬其頓；以及日本、韓國、澳大利亞、密克羅尼西亞、紐西蘭、新加坡和台灣。塔斯社特別在台灣後面加註「被認為是中國（大陸）的領土，但自 1949 年後，長期有自己的政府在管理」。

對此，香港媒體《中評社》今日（9）評論指出，俄羅斯這份「制裁名單」有兩大關注點，第一，特別在台灣後面加註是中國的領土；第二，台灣將會付出什麼代價與影響。評論表示，俄羅斯在台灣後特別加註，這個做法是很正常的，但對台灣「某些人」而言就特別難受；另外，有人擔心台積電所需的惰性氣體恐怕要斷供了，且台灣四家銀行手中握有的俄羅斯債券也恐泡湯。

評論分析，台灣所受到的影響，應不僅經濟民生，還會涉及到外交。包括台灣駐莫斯科的代表處可能會被要求關閉、台灣航空公司飛過俄羅斯領空的航線還要不要？現在跟俄羅斯翻臉，若一、兩個月後戰爭結束了，台灣該怎麼辦？而以上三件事，都將讓尾隨歐美制裁俄羅斯的蔡政府，開始付出代價。