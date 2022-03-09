桃園市八德區日前有名婦人，在社群軟體Instagram上認識1名自稱在美國工作的韓國網友Kevin，2人相談甚歡，某天Kevin突然說要送婦人項鍊、精品包包給婦人，但須先匯1筆通行費給海關，婦人聽到後不疑有他馬上趕赴銀行欲匯款，還好被眼尖行員及時攔下。

八德警方表示，有名約50歲的吳姓女子8日到銀行臨櫃要匯款35萬4000元，銀行行員見金額高，婦人又看起來很緊張，便上前詢問有無需要幫助，一問之下發現吳女是要匯款給在美國工作的男網友，直覺有異常，連忙通報警方尋求協助，四維派出所警員謝永靖、黃子瑋獲報後趕往現場處理。

警方說，吳女向警方表示自己透過社群軟體Instagram認識自稱在美國工作的韓國網友Kevin，Kevin說要從美國寄送項鍊跟精品包包給她，但須先支付美國海關通行費給某家名字不詳的快遞公司，因此她便趕往銀行要匯款。

在銀行行員與警方苦口婆心，並指出網友提供的帳號被通報為警示帳戶，經一番勸說後吳女才逐漸認清自己被詐騙集團盯上、打消匯款念頭，事後她非常感謝警方及銀行行員的幫忙。

警方呼籲，詐騙集團常以帥哥、美女照片搭訕，之後再以各種理由及話術要求被害人匯款，對於來路不明的網路交友，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當，多一分警惕、少一分損失。