香港《星島日報》報導，新冠肺炎爆發逾2年，旅遊業陷於瀕死邊緣，不過近月有旅行社的票務生意卻逆市爆升八成，主要是多了港民訂購機票經新加坡及韓國等地轉機到歐美，新加坡航空更加開航班應付。當中除了移民升學等離港人士，業界指，上月底新加坡將香港納入疫苗接種者旅遊通道，讓已接種疫苗旅客免檢疫入境，令不少害怕本港嚴峻疫情，並對全民檢測有保留的港人，選擇到當地暫避。

此外，香港商界人士指出，搶購機票的還包括擬將香港總部遷往新加坡的跨國巨型企業，這些企業近月紛紛派員到當地考察。旅遊業界則指，國際航班減少下，機票生意獲利不多，除非疫情受控，否則旅遊業復甦無期。

報導稱，據香港入境處資料，由上月初至本周一，已有七萬二千名香港居民離港，特別是上月中起疫情惡化，單是二月下半月共四萬多人離港，至本月第一星期更有一萬九千人離港。旅遊業人士稱，離港人士中大部分是已訂購機票的移民及升學人士。

至於搶購機票潮由今年初開始，主要是一批臨時決定離港的港人，他們離港主要與疫情嚴峻，以及上月底港府推出包括提早放暑假等加辣抗疫措施有關。他解釋，面對國際航班暴減，其中一個方法是由香港到新加坡，再在當地轉機前往歐美各地，導致由香港飛往新加坡的機票供應緊張。

報導稱引述永安旅遊企業傳訊部表示，今年1月及2月有關購買機票的訂單有所增加，以經新加坡及韓國等地轉飛歐美地區為主，與去年12月相比，有關定單急升7至8成。發言人估計，升幅與本港今年1月初起針對美國、英國和澳洲等地航班實行熔斷機制有關，由於禁止有關地區航班抵港，部分離港班次受影響，故不少需到歐美等地的香港市民，選擇從其他國家轉機，前往目的地。

身兼國際航空協會審訂旅行社商會主席的香港旅遊業議會副主席譚光舜指，上月起接獲市民有關查詢前往新加坡、轉機去阿拉伯聯合大公國、再飛英國及美國的機票的確有所增加，增幅約近6成，但實際生意增長只有4成。

譚光舜解釋，因為國際航班減少，現有航班亦不穩定，常有航班突然取消，增加訂票工作困難，加上航空公司取消優惠價，令票價大幅增加。他稱，以新加坡來回機票為例，過去航空公司優惠價下，每張最低約2千多（港元，下同），目前上升至6千元；過去前往英國的來回機票約4千多元，目前已增至8千多元或以上，但機票仍然搶手。

近年，港人移民海外急增，這現象反映在可用作申請移民，俗稱「良民證」的無犯罪記錄證明書申請數字持續走高。由2019年至去年的三年內，警方接獲逾10萬例申請，單是去年已接獲3.8萬多例，較前年上升逾3成。此外，更有不少港人因應疫情，短暫離港。

有旅行社機票部職員稱，「自從政府公布全民強檢後，更多市民一家大小到新加坡避疫」。上月22日，港府宣布全港中小學包括國際學校、幼稚園提前至3及4月放暑假，並考慮於本月內推行3次全民強檢，直至下月20日。她稱，當天起接獲不少香港父母訂購到新加坡機票，他們對本港疫情失控失望，而且每日確診人數以萬計，加上對3次全民檢測可能要禁足有保留，決定出逃新加坡。

今年1月，入境新加坡樟宜機場的香港旅客逾7900人，較去年12月激增88％，是2020年3月以來最高紀錄。該職員續稱，上月25日起，新加坡將香港列入「一般旅遊」名單，同時開通「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），港人只要完成接種新冠疫苗及入境前預先申請，乘坐指定VTL航班，並在登機前2日內及抵達後接受病毒檢測，入境後即可免檢疫隔離，估計上月入境新加坡的港人激增。

有商界人士則指出，這波前往新加坡的除了避疫港人，更有跨國巨型企業的員工，稍早前已有花旗及摩根大通高層，由香港轉移到新加坡及澳洲等地。他指，到今年初起另有一批駐港跨國企業員工，奉公司安排到新加坡考察，進行將亞太區總部由香港遷往新加坡的前期工作。

他解釋，港府持續實施嚴厲抗疫措施，但疫情拖延時間太長，對跨國企業造成極大困擾及不便，特別是外國企業要員若要來港公幹，每次入境要接受隔離21日，時間成本太貴，令不少跨國企業萌生去意。除了大企業，另有持加拿大護照港人在加港兩地開設IT公司，因疫情持續未完，月前決定結束香港分部，回歸加拿大。

這名商界人士亦指，近日新加坡航空公司已將每日由香港飛新加坡航班增至3班，經濟艙票價由過去2000多元上升至近萬元。據外電報導，本月份預定飛往新加坡的航班共137班，平均每日超過4班，他補充，近日多家專為跨國企業訂購機票的旅行社生意確有上升，但只回復正常時期2至3成。

據全球航空旅遊分析公司Cirium統計，上月只有592班航機離港，平均每天21班，但港府資料顯示，2月中其中一個周有2.1萬多人離港，當中72％從機場離港，反映機位緊張，本月部分航班更已爆滿。

對於出現機票搶購潮，本身經營旅行社的譚光舜直言旅行社無利可圖，因為要重新安排員工開工，暫時生意只夠支付同事工資。他表示，要令旅遊業，甚至香港經濟復甦，最根本及有效方法還是盡快控制疫情。