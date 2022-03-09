一名在新竹科學園區上班的已婚工程師，因與妻子不睦分居已久，但2人為照顧2名小孩仍天天見面。109年間妻子因無法忍受婚姻提出離婚，但丈夫卻以為他另結新歡，某次見到兒子把玩媽媽的手機和筆電時，突然跳出妻子與女友人私密對話，雙方提及出軌與日常心事，丈夫認為抓到出軌證據立刻翻拍當證據在雙方開庭時提出，妻子見自己私密對話外流，當場怒告丈夫。新竹地院審理後認定，丈夫無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄，判他有期徒刑3月。

根據判決書，陳姓工程師與妻子因感情不睦，妻子自民國108年4月間搬離住處自行在外租屋，2 人育有2子，原本長子一開始與母親同住，於109年底起與父親同住，幼子由母親或其父母自托嬰中心接住處，丈夫下班後再帶長子到妻子租屋處並接回幼子，故2人幾乎天天見面。

妻子因無法忍受這段婚姻，於109年訴請離婚，但某日在妻子住處，長子打開媽媽筆電，自動登入妻子曾經登入之Messager，發現媽媽Messager及手機內有與他人聊天之通話訊息，工程師竟當場截圖保存，並將對話訊息照片作為證據，主張妻子外遇。

女方得知遭丈夫提告後，認為這些私密對話難以取得，不知丈夫透過何種管道截圖，經詢問長子後才得知實情。但工程師辯稱，他並不知道妻子手機密碼，是因為長子玩媽媽的手機與筆電，恰巧畫面顯示出對話訊息，才予以翻拍。

法官審理後認定，丈夫無故竊錄取得妻子通訊軟體的私密談話紀錄，嚴重侵害妻子隱私，審酌丈夫犯後坦承犯行，因此依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判丈夫有期徒刑3月，易科罰金9萬元。