金控獲利王富邦金(2881)連續3個交易日遭外資提款，股價跌破5日線，外資連3日累計賣超逾4.7萬張，富邦金早盤股價守住7字頭，企圖向5日線靠攏。

富邦金2月自結稅後淨利158.26億元，累計今年前2月稅前淨利468.42億元，前2月稅後淨利385.89億元，每股稅後盈餘(EPS)為3.27元。單月獲利、累計前2月獲利及每股獲利，可望居金控業三項獲利之冠！富邦金控及子公司富邦人壽、北富銀、富邦產險前2月獲利皆創下前2月歷史獲利新高，北富銀2月稅後淨利亦創下單月歷史新高紀錄。富邦金控2月底淨值估值約8,600億元。

截至2月28日，富邦金控已取得日盛金控58.62%股權，而富邦金於前2月認列日盛金投資收益2.51億元。

富邦金指出，俄羅斯債券曝險佔富邦人壽總投資資產約0.5%，皆以美元計價為主，其中超過60%帳列為攤銷後成本(AC)，有部位皆為戰事爆發前、信用表現與展望穩定的時期買入。考量俄羅斯已違ESG投資原則，未來將不新增部位。1-2月先採減碼、提列預期信用損失以為因應，中長期仍將持續減碼俄羅斯部位曝險。

富邦人壽2月稅後淨利為114.41億元，累計稅後淨利為313.63億，較去年同期略為成長，截至2月底止，淨值逾5,000億元，淨值比率高於10%，RBC超過300%，資本水準維持良好。2月份國際投資市場震盪，台股相對抗跌當月指數終以下跌0.13%作收，富邦人壽因應風險環境持續積極實現獲利但亦維持彈性增持超跌優質個股。債市投資方面，2月以來美債利率持續走高，富邦人壽年初即以減碼調整部位，累積帳上足夠可運用現金，以因應未來市況波動與變化。2月台幣走勢趨貶，且外匯管理因應得宜，單月/累積之匯兌損益與避險成本，大幅優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較前月提升，2月底餘額約150億。2月合併初年度保費收入(First Year Premium)達87億元，合併總保費收入(Total Premium)達247億元。

台北富邦銀行2022年2月稅後淨利34.30億元，累積稅後淨利48.84億元，較去年同期成長47%，主要是2月份認列轉投資廉價購買利益，若排除此一次性利益，2月份獲利與去年同期相當。今年以來受美國升息議題及烏俄戰爭影響，投資人轉趨觀望，基金及海外債銷售較去年減少，但保險新產品帶動銷量成長，保險收益年增3成以上；存放款餘額較去年同期分別成長19%及13%，累積利息淨收益較同期成長9%；信用卡發卡動能強勁，較去年同期成長60%，有效卡數及簽帳金額成長持續優於市場；放款成長同時維持良好資產品質，截至2月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為709%。