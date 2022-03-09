矽格(6257)去年獲利創高，年增56.31%，EPS升至6.25元，擬配息4.1元，殖利率高達7.46%。矽格轉投資公司台星科(3265)去年每股盈餘也升至2.89元，台星科110年下半年盈餘分配之現金股利2.3元。

矽格去年營業收入166.81億元，年增34.21%，營業毛利49.48億元，毛利率29.66%，年增0.62個百分點，營業利益34.40億元，營益率20.62%，年增1.8個百分點，稅前淨利36.62億元，本期淨利30.36億元，年增57.6%，歸屬於母公司業主淨利27.87億元，年增56.31%，創歷史新高紀錄，基本每股盈餘6.25元，較前年4.22元成長。

矽格去年第四季營收42.91億元，季減8.34%、年增22.04%，毛利率28.62%，季減2.03個百分點、年增0.19個百分點，營益率18.5%，季減3.88個百分點、年減0.47個百分點，稅後純益6.87億元，季減19.84%、年增41.65%，每股稅後純益1.51元，較去年第三季1.92元旺季下滑。

矽格董事會決議股利分派，110年度盈餘配發股東現金股利3元、資本公積發放現金1.1元，擬配息共4.1元，配發率約65.6%，以周二收盤價54.9元計算，殖利率高達7.46%。公司董事會也決議，於6月9日召開111年股東常會，地點位於新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)，預計上午8點30分開始報到。

矽格轉投資公司台星科去年營業收入30.86億元，營業毛利7.11億元，營業利益4.80億元，稅前淨利4.71億元，本期淨利3.93億元，歸屬於母公司業主淨利3.93億元，基本每股盈餘2.89元，較前年的1.54元成長。台星科110年下半年盈餘分配之現金股利2.3元，並於6月8日召開111年股東常會，地點位於新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號。

台星科於3月7日董事會決議通過設立子公司，為台星測企業股份有限公司，交易單位數量4000萬股，每單位10元，交易總金額4億元，持股比例100%。取得之具體目的為工業廠房開發租售業務，資金來源為自有資金。

法人認為，訂單能見度直達6月，矽格、台星科也看好，今年營運將持續成長。