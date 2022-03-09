大S昨（8日）宣佈再婚，對象為南韓團體酷龍前成員具俊曄，兩人20多年前就曾交往過，現在決定相伴終身，消息讓許多人驚喜不已。運勢命理網站「靈匣網」分享，最念舊、最容易吃回頭草的星座，甚至分手三個月就會忍不住去找對方復合，其中具俊曄的處女座就上榜。

▍水瓶座

水瓶們是一個很執著的人，他們認定了一件事情那就要進行到底。他們喜歡穩定，一旦開始一段戀愛，就會全身心投入，然後想像自己與對方以後的日子。水瓶們接受不了分手，尤其是因為個性不合適這種原因，水瓶們認定了這個人那就是一輩子的，所以分手對水瓶來說是巨大的打擊。在分手後的三個月裡，水瓶會時不時地想起前任，控制不住自己去找他，然後復合。

▍處女座

處女座是一個很戀舊的星座，他們完全無法想像那個曾經一直陪伴在自己身邊的人離開自己，在很短的一段時間裡，處女們會是若無其事的樣子，因為他們心裡還不相信對方是真的離開了，會表現出不在乎的樣子，但時間一長，處女們就會清楚地感受到自己的痛，他們很難從一段戀情中走出來，他們不能接受一個曾答應陪伴自己的人就這樣離開了。但是處女們原則性很強，只要不是原則性的問題，處女是可以原諒的，甚至在三個月內自己忍不住去找對方復合。

▍雙子座

雙子們有時會被人誤解是很花心的人，但其實不是，在一段感情裡雙子們也是會認真投入的，而且是付出自己的所有。雙子可能在戀愛前表現得花心，那是因為沒遇到喜歡的人，雙子們只會與自己真心喜歡的人在一起，因為這意味著一種承諾，要對對方一輩子好的承諾，他們珍惜在一起的每個時光，所以雙子接受不了失去對方的感覺，在分手後雙子們總是時不時地想起對方，三個月內是雙子內心最躁動的時刻，最有可能會復合。

▍天蠍座

天蠍們的控制慾很強，強到要求對方的一舉一動都要報備給自己，他們不能忍受那種不在掌控之內的感覺。他們在感情裡會付出，但是可能有時候還是以自己為重，不過天蠍的心很軟，對方做一些令天蠍感動的事就會放下自己的心防，所以天蠍們對待感情也是很認真的。分手之後，天蠍們最承受不住的就是對方的苦苦哀求，想起前任對自己好的時候天蠍就會感到很內疚，不忍心分手，三個月內最容易復合。

▍射手座

射手們都是把痛苦放在心裡的，因為他們知道表現出來也沒用，別人的同情是最沒用的東西，他們會放在心裡，疼的時候就提醒自己，然後找機會主動出擊。射手對待感情很真誠，他們愛就會毫無保留的付出，但是分手後射手也不會難過，因為他們知道自己忘不了對方，那既然忘不了就尋找機會去復合，所以射手也是在三個月內同意復合的星座之一。