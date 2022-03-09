台南地檢署指揮海巡署、台南市警方於去年11月在台南安平漁港破獲台南地區史上最大宗的運毒案，當場從澎湖籍「昇鴻祥」漁船上起出550公斤二級毒品安非他命後，全案9日偵查終結後，船長盧永源、船員及負責陸上運輸的陳姓男子等4人，被依毒品、走私罪嫌提起公訴。

檢方指出，海巡署第四海巡隊及台南市警六分局接獲線報，指盧男利用平時捕魚用的「昇鴻祥」號漁船，企圖從公海運輸大批安非他命來台，當次運輸毒品的代價高達1800萬元至2000萬元，立即報請南檢檢察官錢鴻明籌組專案小組指揮偵辦。

專案小組追查發現，2021年11月1日19時21分，盧男與2名船員駕駛漁船從台南安平商港安檢站申報出關，駛向高雄外海81.67浬處，待不詳註冊國籍的大型商船，於2日上午6、7時許駛至該處，盧男等人即從大型商船上，接駁以大型飼料袋包裝的安非他命21袋，並搬入駕駛艙內藏放，還以棉被遮掩後，即駛返安平港，並於途中順道捕撈少量魚貨作為掩護。

同年11月3日13時許，漁船返抵安平漁港後，盧男隨即聯繫負責陸上運輸的陳姓男子取貨。同日15時50分許，陳男駕車抵達該漁船停泊處，並登船準備載運毒品時，在旁埋伏的海巡人員及員警於16時45分登船檢查，當場在駕駛艙內起出總毛重550.2208公斤的安毒，並查扣運毒用的漁船。但該船於今年3月1日進行偵查中變價拍賣，因無人出價流標。

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