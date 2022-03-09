波蘭將把28架米格-29戰機給美國 再由美國轉交烏克蘭

在俄軍猛烈攻擊下，烏軍陷入苦戰，亟需戰機來幫忙抵禦侵略。雖然烏克蘭空軍還在執行任務，但數目卻遠不如對手。美國和北約設法伸援，力促東歐國家提供戰機。

據《衛報》（The Guardian）8日報導，由於烏克蘭飛行員受的是駕駛俄製戰機訓練，因此任何援助的戰機都需要是俄製，其中主要是米格（MiG）-29。目前有些東歐國家仍有米格戰機，而1周前，歐盟說，希望能提供烏克蘭這類戰機。

有一陣子，這協議似乎沒下文，但波蘭周二晚說，願意把28架米格-29戰機給美國，再由華府轉交烏克蘭空軍。此外，波蘭也指望，美國能提供更多先進的F-16來填補空白。

Poland to give MiG-29 jets to US for expected donation to Ukraine https://t.co/bMXgUqtR37 — Guardian news (@guardiannews) March 8, 2022

西方國家為了幫烏克蘭抵抗俄軍侵略，不斷提供愈來愈精密的武器。至今他們提供的反坦克和防空飛彈雖已激怒俄羅斯，但並未引發莫斯科直接報復任何參與相關行動的國家。

而提供烏克蘭噴射戰機顯然是更進一步，波蘭對克宮的反應十分緊張，到了要以美國為中間人，幫忙把戰機交給基輔的地步。

事實上，俄羅斯國防部已警告，要是派駐另一個國的戰機攻擊俄羅斯目標，「那些國家可能被視為參與軍事衝突」。然而，要是由美國來轉交烏克蘭這些戰機，那或許俄羅斯不會想直接和美國交戰。