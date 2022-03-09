一名女網友分享，男友為了賺結婚基金，轉職去薪水較高的台積電，但男友一周加班4至5天，回家完全不碰她，兩人性事頻率降低，讓她活像寡婦，也對兩人的未來感到不安與懷疑。

女網友在社群平台《Dcard》感情發文，稱她與男友有結婚共識，她正在準備國考，而男友為了快速存錢共組家庭，轉職去薪資待遇較好的台積電上班，兩人也開始同居生活，但男友新工作業務量大，一周有4至5天在加班，毫無個人時間，也無法抽空陪伴她。

原 PO表示，最讓她苦惱的是，男友因為工作繁忙導致性慾全無，還有早洩的情況，她曾在愛愛時，不小心問男友「怎麼最近越來越快？你還好嗎？」男友回應工作太累，後來兩人愛愛頻率驟降，男友看到她穿性感睡衣也不為所動，要她「先不要鬧」，直呼自己簡直像在守寡，也對兩人未來失去信心，動念想打包回家。

有女網友分享，男友去台積電上班後影響生活品質。（翻攝自Dcard）

文章曝光後，引起網友回應，「我哥也是在台積電上班，他最近也情人節過完就被分手」、「妳有跟你男友溝通過了嗎？」、「比台積好的公司很多 比你男朋友好的對象也很多 不需要勉強自己」；也有網友分享，在台積電上班真的很操，他的爸爸也是平日與假日完全不同人，建議原PO思考未來想過何種人生，看是要錢，或是要生活。