貝里斯籍貨輪擱淺到台東富岡漁港外進入第2天，船公司透過代理商安排拖吊船，將視海象進行拖吊作業。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

1艘貝里斯籍貨輪8日擱淺到台東富岡漁港外，今天已進入第2天，天氣好轉，海上風浪也平順，船上16人仍安置在船上，目前船公司透過代理商，安排拖吊船從高雄港出發，視海象進行拖吊作業。

一早船員利用繩梯垂降到尾舵附近，觀察船體吃水狀況，以便配合接下來的拖吊作業。據了解，這艘貝里斯籍船名UNIPROFIT貨輪，載有16人（大陸籍11人、印尼籍5人），3月3日從大陸煙台港出航，預計前往印尼蘇拉威西。

8日基於防疫規定和評估沒有立即危險後，並沒有進行救援任務，船長也沒發出求救，因此在船上過了一夜。目前船公司透過代理商，安排拖吊船從高雄港出發，再進行拖吊作業，海巡署東部分署海巡船艇則全程在附近海域戒護。

此外，經常航行台東到綠島的客輪蘇姓船長也到現場查看，他表示，擱淺的區域海水深，應該不難吊離，但是船上貨櫃重量不輕，應該先由附近的碼頭作業平台，先把貨櫃吊起來，船體輕了會浮出來，配合漲潮拖吊工作應該會快速不少。